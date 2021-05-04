«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин снова получил травму

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «столичных».

Этот поединок стал первым для российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с 23 апреля. Тогда он получил травму нижней части туловища и пропустил несколько игр. Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

Российские игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов игру пропустили из-за штрафа, они опоздали на командное мероприятие.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи, форвард Павел Бучневич единожды выступил в роли ассистента. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 39.

Ранее сообщалось, что хоккеист клуба национальной хоккейной лиги Александр Овечкин полностью восстановился от травмы и сыграет в матче регулярного сезона против «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:6

0:1 — Дауд (Хагелин, Хэтэуэй), 14:12;

0:2 — Шири (Раффль, Уилсон), 15:44;

1:2 — Зибанежад (Панарин, Бучневич), 18:00;

2:2 — Зибанежад (Строум, Панарин), 22:30;

3:2 — Какко (Лафренье, Руни), 24:35;

3:3 — Хэтэуэй (Дауд), 38:30;

3:4 — Спронг, 44:37;

3:5 — Бэкстрем (Раффль, Дженсен), 51:41;

3:6 — Уилсон (Карлсон), 58:34.