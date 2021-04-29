Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Пари Сен-Жермен» в первом полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает «Би-би-си».

«Мы здорово начали игру, но, пропустив, ощутили давление. Для многих это был первый полуфинал Лиги чемпионов, и парни хотели сыграть как можно лучше. Последние десять минут первого тайма были неплохими, но во втором наша команда блистала абсолютно вводов всех аспектах. Мы забили два мяча на выезде. Через шесть дней нам предстоит трудная работа.

Иногда нужно немного расслабиться и быть собой. То, что было в первом тайме, нормально: не хочется терять мяч, это сковывает. Но потом мы немного изменили наш прессинг, стали агрессивнее. Конечно, нелегко играть против Мбаппе, Неймара и Ди Марии», — сказал Гвардиола.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.