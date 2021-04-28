Юниорская сборная России уступила по буллитам Финляндии

В очередном матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла национальной команде Финляндии.

Встреча прошла в Фриско на стадионе «Комерика центр» в присутствии 806 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Самуэль Салминен, Вилле Койвонен и Самуэль Туомаала.

У проигравшей команды отличились Никита Чибриков и Федор Свечков, оформивший дубль.

Российский голкипер Сергей Иванов отразил 52 броска по собственным воротам.



После этого успеха скандинавская команда набрала два очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице группы В.

Российская дружина с тремя баллами на данный момент расположилась на третьей позиции.

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