Защитник «Спартака» рассказал о полученном в дерби сотрясении мозга

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о полученном в ходе матча против ЦСКА сотрясении мозга.

«Если говорить о сотрясении мозга, то все случилось в моменте, когда я блокировал удар, а мяч попал прямо в висок. Тряхануло немножко, фокус поплыл. Но, в принципе, сознание я не терял, все помню. Да, сотрясение мозга — обычное дело, в профессиональном спорте от такого никто не застрахован. Чувствую себя лучше, иду на поправку. Когда смогу выйти на поле? Буду отталкиваться от рекомендаций медицинского штаба», — сказал Кутепов в интервью «Чемпионату».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата.

В 28-м туре подопечные Доменико Тедеско на выезде сразятся против тульского «Арсенала». Матч состоится 3 мая в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Кутепов получил сотрясение мозга в дерби с ЦСКА.