Чиновник, назвавший бой сына Кадырова «подставным», сделал заявление

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков, который назвал бой сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама с Асланом Биттировым «подставным», сделал заявление.

«Я нигде и никогда не говорил, что бой подставной или что на кого-то оказали давление. ⁣⁣Это детский спорт. В нем всегда останавливают бои в таких случаях, чтобы спортсмен не получил серьезную травму», — написал Бербеков в Instagram.

Также Бербеков порекомендовал всем ознакомиться с правилами детского бокса, прежде чем разводить шумиху на ровном месте.

Во втором раунде Кадыров пропустил несколько ударов Баттирова, после чего судья начал отсчитывать десять секунд в сторону Аслана. При этом соперник Адама уверенно держался на ногах и был готов продолжать бой, но рефери зафиксировал у него нокдаун, а секунданты спортсмена выбросили в ринг белое полотенце. Поединок транслировался на телеканале «Матч! Боец» и комментатор явно не понял происходящего, назвав решение судьи «довольно непонятным».

Ранее сообщалось о том, что сын Кадырова готов дать реванш своему сопернику.