Тренер сборной США назвал одну из причин поражения от России на ЮЧМ

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Тренер юниорской сборной США по хоккею Дэн Мьюз назвал одну из причин поражения от России в стартовом матче чемпионата мира, передает «Чемпионат.com».

«Мы контролировали игру в начале встречи. Россия провела несколько сильных смен во втором тайме, заставила нас обороняться. Нам надо лучше реагировать на такие смены от соперника, возвращать инициативу», — сказал Мьюз.

Встреча, проходившая на арене «Комерика-центр» во Фриско, завершилась победой россиян в овертайме со счетом 7:6.

По ходу матча подопечные Альберта Лещева уступали со счетом 1:5, но сумели вернуться в игру. Голами в составе россиян отметились оформившие по дублю Никита Чибриков, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко, автором еще одной шайбы стал Данила Юров. За США забивали Дилан Дюк, на счету которого дубль, а также Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

Ранее сборная России победила США на старте ЮЧМ-2021, отыгравшись с 1:5.