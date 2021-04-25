«Сказал игрокам, что за «Уфу» они «отмазались»: владелец «Спартака» прокомментировал итоги дерби

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ.

«Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались. Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот — это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте. ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

После этой победы «Спартак» набрал 50 очков, сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов. У ЦСКА 46 очков и шестое место в таблице.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.