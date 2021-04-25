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Трансляция
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16:05
Начало дерби запланировано на 16.30 мск.
16:00
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.