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Спартак ЦСКА

Дерби всея Руси: «Спартак» против ЦСКА. LIVE

РПЛ. 27-й тур. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН

«Спартак» и ЦСКА встречаются в центральном матче 27-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного дерби России.
27-й тур  |   25 апреля 16:30   |  Матч не начался
Спартак
0:0
ЦСКА
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
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Трансляция
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16:05

Начало дерби запланировано на 16.30 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — ЦСКА.