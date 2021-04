Джокович объяснил поражение Карацеву мигренью

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о причинах поражения в матче 1/2 финала турнира в Белграде.

Напомним, серб уступил россиянину Аслану Карацеву.

«Я недоволен своей игрой, но доволен тем, как я боролся. Он играл феноменально и смело, что в конце концов и принесло ему результат.

В третьем сете я чувствовал себя плохо на корте. У меня кружилась голова, были проблемы со здоровьем, я не мог сосредоточиться. Но Карацев играл потрясающе», — передает слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своем Twitter.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

Сейчас Карацев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов 27-е место. Джокович является первой ракеткой мира.

Ранее Карацев обыграл Джоковича на турнире в Белграде.

