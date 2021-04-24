Абрамович обратился к фанатам «Челси» из-за скандала с Суперлигой

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович и руководство клуба обратились к болельщикам команды из-за ситуации с Суперлигой.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте «синих», говорится, что «Челси» присоединился к проекту из лучших побуждений.

«Когда стало известно, что может быть создана новая лига, мы не хотели, чтобы «Челси» упустил возможность выступать в потенциально самой престижной лиге. Мы также не могли допустить, чтобы наш клуб уступал своим соперникам в Англии и в Европе в плане конкуренции», — говорится в сообщении.

В клубе заявили, что руководство не смогло обсудить вопрос с фанатами и акционерами из-за временных ограничений и условий конфиденциальности.

«Когда после объявления о вступлении в Суперлигу болельщики и акционеры начали высказывать свои опасения, руководство клуба прислушалось и пообщалось с ними.

Как только в результате этих обсуждений стало понятно, что большинство настроено резко против вступления в Суперлигу, мы изменили свое изначальное решение и отказались от того, чтобы участвовать в новой лиге», — говорится в обращении.

Также в «Челси» признали, что способность Суперлиги развивать футбол вызывает сомнение.

«Также это касалось некоторых других концепций в предложении, по поводу которых у нас были сомнения. Мы твердо уверены, что должны сохранить структуру, которая позволит всем клубам, игрокам и болельщикам не только мечтать об успехе, но и добиваться его.

Мы признаем, что должны были обсудить эти вопросы до того, как приняли решение о присоединении. Владелец и Совет директоров понимают, что нам не следовало принимать решения о присоединении к Суперлиге. Мы крайне сожалеем о принятом решении», — говорится в заявлении.

Клуб отметил, что еще одной причиной выхода из проекта стала потенциальная угроза репутации клуба. В

«За последние 17 лет мы много сделали для общества, приложили много усилий, чтобы улучшить ситуацию, а в случае, если бы мы остались в составе Суперлиги, мы бы рисковали, что все эти усилия и вся работа, проводимая под руководством владельца клуба и направленная на борьбу с расизмом, антисемитизмом, гомофобией и другими проявлениями дискриминации, были бы сведены на нет.

Мы не могли позволить себе рисковать тем, что уже было достигнуто в этой области, равно как не могли нанести урон деятельности Фонда «Челси» в других областях», — говорится в заявлении.

В «Челси» заверили, что впредь руководство будет советоваться с болельщиками и в большей степени принимать во внимание их мнение.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин обвинил в предательстве создателей Суперлиги.