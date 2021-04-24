Панарин отдал 100-ю передачу за «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал 100-ю передачу за команду.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Форвард вместе с Адамом Фоксом ассистировали Крису Крайдеру, который открыл счет в поединке на 7-й минуте.

Для того, чтобы отдать сто голевых передач, Панарину потребовалось 106 матчей за «Рейнджерс». Примечательно, что форвард занял второе место в истории клуба по числу матчей, за которые он отдал 100 пасов в регулярном чемпионате. Быстрее это удалось только Марку Мессье — 104 матча.

Всего на счету Панарина 149 (49+100) очков в составе клуба из Нью-Йорка. Артемий перешел в «Рейнджерс» из «Коламбус Блю Джекетс» летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Вадим Шипачев поделился мнением о решении Панарина пропустить ближайший чемпионат мира. 21 апреля стало известно, что Панарин испытывает усталость после трудного сезона в НХЛ и скандала из-за обвинений в избиении девушки, который возник после слов бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, вследствие чего форвард принял решение пропустить мировое первенство.