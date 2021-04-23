Наставник «Челси» Тухель не ждет извинений от Абрамовича

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением касательно ситуации с созданием и закрытием европейской Суперлиги. Об этом сообщает Sky Sports.

По его словам, закрытие вопроса с новым турниром позволило ему более предметно подойти к подготовке к предстоящим матчам.

«Да, разговоры о Суперлиге отвлекали, но у клуба есть владелец. Именно он принимает решения о будущем клуба. Я являюсь его частью, но все решения лежат на владельце. Теперь они его меняют.

У Абрамовича нет необходимости извиняться передо мной. Моя работа — адаптироваться к обстоятельствам. Отвлекались ли мы? Да. Но это теперь в прошлом, мы можем забыть об этом и готовиться дальше», — сказал Тухель.

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