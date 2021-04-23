В Санкт-Петербурге пройдет семь матчей Евро-2020

УЕФА официально подтвердил, что матчи Евро-2020, которые должны были пройти в ирландском Дублине, перенесены в Санкт-Петербург.

В России состоятся встречи сборной Польши со Швецией и Словакией. Также в Санкт-Петербург перенесли матч между Швецией и Словакией. Матч Польши с Испанией перенесен из Бильбао в Севилью.

Расписание матчей в Санкт-Петербурге:

12 июня: Бельгия – Россия, 22:00 мск

14 июня: Польша – Словакия, 19:00 мск

16 июня: Финляндия – Россия, 16:00 мск

18 июня: Швеция – Словакия, 16:00 мск

21 июня: Финляндия – Бельгия, 22:00 мск

23 июня: Швеция – Польша, 19:00 мск

2 июля: матч 1/4 финала, 19:00 мск.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне встретятся в группе с Бельгией, Финляндией и Данией.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что Аршавин уверен в готовности Санкт-Петербурга провести дополнительные матчи Евро