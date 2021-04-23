Аршавин уверен в готовности Санкт-Петербурга провести дополнительные матчи Евро

Экс-футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин уверен в том, что Санкт-Петербург сможет провести дополнительные матчи Евро-2020, передает RT.

Напомним, появилась информация о том, что некоторые игры могут перенести из Дублина в город на Неве.

«Провести дополнительные матчи труда не составит. Думаю, в УЕФА заинтересованы, чтобы матчи прошли со зрителями, тем более в таком красивом городе», — сказал Аршавин.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне встретятся с бельгийцами, финнами и датчанами.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Ранее Андрей Аршавин порассуждал о перспективах сборной России на Евро-2020.