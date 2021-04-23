«В Японии была настоящая тюрьма»: Кацалапов рассказал о командном ЧМ

Российский фигурист Никита Кацалапов о том, как команда жила в Японии на командном чемпионате мира в Осаке. Сборная России завоевала золото, а Кацалапов, в паре с Викторией Синициной, выиграл соревнования в танцах на льду.

«Что касается ограничений, то не так плохо было — а может, даже хорошо — в Швеции. У нас обычно может быть буквально один день, чтобы прогуляться. Здесь же нельзя было выйти в город, это сразу дисквалификация. Но организаторы придумали балкон, террасу, где можно было гулять. В Японии была настоящая тюрьма, нельзя было спуститься в лобби. У каждой страны был свой этаж, свой лифт», — рассказал Кацалапов в эфире «Матч ТВ».

В Японии также выступили в женском одиночном катании Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, в мужском одиночном катании страну представляли Михаил Коляда и Евгений Семененко, в соревновании спортивных пар выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее Туктамышева рассказала о строгих правилах во время командного ЧМ.