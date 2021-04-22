МОК утвердил музыку Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку из концерта для фортепиано №1 Петра Ильича Чайковского в качестве альтернативы российскому гимну на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Соответствующие письма будут направлены во все международные спортивные федерации по летним и зимним видам спорта в ближайшее время.

Напомним, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Николай Валуев согласился с решением МОК запретить спортсменам преклонять колено и поднимать кулак во время летних Игр-2020 в Токио.