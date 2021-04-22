Кокорин с большой долей вероятности пропустит матч против «Ювентуса»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности пропустит матч 33-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Firenze Viola.

По информации источника, 30-летний россиянин продолжает восстанавливаться после травмы и не взаимодействует со своими партнерами в общей группе.

Отмечается, что на сегодняшнем тренировочном занятии присутствовал владелец клуба Рокко Коммиссо.

Напомним, что Кокорин получил мышечное повреждение в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Ранее сообщалось, что заседание суда по иску компании «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак-Москва» и его бывшему генеральному директору Шамилю Газизову не состоялось из-за неявки сторон.