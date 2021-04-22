Глава УЕФА рассказал, кто из участников Суперлиги разочаровал его меньше всех

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, кто из участников Суперлиги разочаровал его меньше всех.

«В какой-то степени меня разочаровали все, но я должен сказать, что, возможно, «Барселона» меньше всех. Лапорта был избран совсем недавно, и я разговаривал с ним два или три раза. Он находится под значительным давлением из-за финансовых проблем.

Он унаследовал ситуацию, в которой находится клуб, это не его вина, поэтому он явно находился под сильным давлением», — цитирует Чеферина 24ur.

По мнению главы УЕФА, президент каталонского клуба нашел стратегию выхода без потерь для команды.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее Чеферин заявил, что организация примет во внимание извинения английских клубов при решении о наказании основателей Суперлиги.