Вагнер Лав оценил вероятность возвращения в ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав оценил вероятность возвращения в московский ЦСКА, передает Yahoo Esportes Brasil.

Футболист отметил, что пока думает только о настоящем, а его семья очень хорошо адаптировалась к Казахстану. При этом он отметил, что если будет возможность заключить соглашение с ЦСКА, и стороны придут к соглашению, то он будет счастлив.

«Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, где у меня была такая красивая история. И то, что ребята, которые работали со мной, исполняют разные роли в клубе, меня радует. У меня были прекрасные отношения с ними на поле и за его пределами, и это было бы действительно круто», — заявил футболист.

Бразильский форвард выступал за армейскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус критично отозвался об уровне столичного ЦСКА после матча полуфинала Кубка России. Поединок «железнодорожников» с армейским клубом в полуфинале Кубка России завершился со счетом 3:0.