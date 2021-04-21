СМИ: Панарин точно пропустит чемпионат мира

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира, сообщает РИА «Новости».

«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — сказал собеседник агентства.

В феврале экс-наставник подольского «Витязя» Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания. После заявления специалиста форвард пропустил девять матчей.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очков. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очкам (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее сообщалось, что Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ.