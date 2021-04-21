«Ювентус» опроверг информацию об отставке Аньелли

Туринский «Ювентус» опроверг информацию об отставке Андреа Аньелли с поста президента клуба. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в своем Twitter.

До этого появилась информация о том, что глава «бьянконери» покинул свой пост в связи с негативной реакцией на организацию европейской Суперлиги, которая в будущем должна была стать альтернативной Лиги чемпионов.

Этой ночью все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) объявили о выходе из числа участников состязания.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них должны были выступать на постоянной основе.

Ранее пресс-служба Суперлиги официально объявила о приостановке проекта.