Президент «Ювентуса» Аньелли ушел из клуба

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул команду, сообщает talkSPORT.

Отмечается, что причиной ухода функционера стал провал идеи Суперлиги. Аньелли занимал пост вице-президента турнира.

19 апреля фанаты английского «Ливерпуля» устроили акцию протеста против вступления клуба в новый турнир. 20 апреля болельщики «Челси» не пропускали автобус с игроками на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона». Затем стало известно, что »Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» также готовят документы о выходе из соревнований.

Затем в СМИ появилась информация о том, что «Барселона», и «Атлетико» больше не хотят принимать участие в соревнованиях, а Суперлига расформирована.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось о том, что Суперлига расформирована.