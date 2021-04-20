Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может отказаться от участия в чемпионате мира 2021 года, передает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что игрок может пропустить турнир из-за усталости и нервной ситуация вокруг фигуры игрока в связи со скандальными высказываниями тренера Андрея Назарова.

Напомним, специалист обвинил Панарина в том, что в 2011 году он избил девушку. Из-за скандала россиянин пропустил несколько матчей своей команды.

В своем дивизионе «Рейнджерс» занимает пятое место.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Минск был лишен права проведения турнира из-за политической обстановки в стране.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

В 2016 году он стал обладателем награды «Колдер Трофи», которая вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата. В 2020-м Панарин попал в первую символическую сборную всех звезд лиги.

Ранее Панарин вышел на 20-е место по числу голевых передач в НХЛ среди россиян.