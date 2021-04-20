Стали известны зарплаты футболистов «Спартака»

Telegram-канал BlackMirror опубликовал зарплаты футболистов московского «Спартака».

Отмечается, что защитник Илья Кутепов за сезон-2020/21 заработает €2,3 млн, вратарь Александр Селихов — €1,5 млн, а Роман Зобнин — €3,4 млн.

Также утверждается, что главный тренер команды Доменико Тедеско заработает €3,5 млн. Он получит еще 44 миллиона рублей, если красно-белые займут второе место в турнирной таблице. Ведомость с такими цифрами была отправлена на согласование руководству «Спартака». Не уточняется, была ли она согласована.

Напомним, 18 апреля красно-белые уступили «Уфе» со счетом 0:3. По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 14-ю строчку и набрала 20 очков.

Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99-го дня рождения.

Ранее «Спартак» остроумно пошутил на тему создания европейской Суперлиги.