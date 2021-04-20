Гвардиола — о Суперлиге: УЕФА потерпел неудачу

Наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о создании Суперлиги, передает Daily Express.

«Каждый преследует собственные интересы. Когда заходит речь об Английской премьер-лиге и УЕФА, стоит отметить, что они также заботятся о своих интересах. УЕФА потерпел неудачу», — сказал Гвардиола.

Также специалист отметил, что представители УЕФА должны были общаться с клубами раньше.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Ранее сообщалось о том, что один из английских клубов может выйти из Суперлиги.