Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом «Ман Юнайтед» из-за Суперлиги

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вступил в конфликт с вице-президентом клуба Эдом Вудвардом во время встречи игроков с руководством, сообщает журналиста Daily Mail Майкл Киган в Twitter.

По информации издания, футболист был возмущен тем, что игроки «красных дьяволов» узнали о создании Суперлиги из прессы, а не от руководства клуба.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее УЕФА не исключит участников Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков.

Bit more info on this from yesterday. I understand that Harry Maguire confronted Ed Woodward at the meeting over the players (who went out and played on Sky as the news broke) not knowing about the plans. Fair play to the United captain. https://t.co/Dsaon9njM8