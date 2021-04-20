Глава ФИФА заявил о намерении защитить европейскую модель спорта

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Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация будет защищать европейскую модель спорта. Так функционер отреагировал на решение 12 европейских топ-клубов создать Суперлигу.

«Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды. Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол», — заявил Инфантино на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Функционер намекнул, что несогласным с его позицией придется «принять последствия своего выбора».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее Чеферин обратился к английским клубам, которые согласились выступать в Суперлиге.