Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло побил «вечный рекорд» Горди Хоу

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло побил «вечный рекорд» Горди Хоу по количеству матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Встреча против «Вегас Голден Найтс», которая завершилась победой «рыцарей» со счетом 3:2, стала для канадского хоккеиста 1768-й в карьере. В активе легенды «Детройт Ред Уингз» Хоу, который провел последний матч в лиге 11 апреля 1980 года, 1767 игр.

Марло был выбран «Сан-Хосе» на драфте 1997 года в первом раунде под общим вторым номером. Также в НХЛ он выступал за «Торонто Мейпл Лифс» (2017-2019) и «Питтсбург Пингвинз» (2020).

В 1768 матчах регулярного чемпионата лиги канадец забросил 566 шайб и отдал 630 результативных передач. Он трижды принимал участие в Матчах всех звезд НХЛ (2004, 2007, 2009).

Марло является чемпионом Олимпиады 2010 года в Ванкувере и Игр-2014 в Сочи, а также победителем чемпионата мира 2003 года и обладателем Кубка мира — 2004.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по количеству очков в сезоне НХЛ для дебютантов.