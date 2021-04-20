Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам среди новичков

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил клубный рекорд по количеству очков в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для дебютантов.

Российский нападающий «Уайлд» открыл счет в матче регулярного чемпионата. Он отличился на десятой минуте поединка, а его ассистентами выступили Ник Бонино и Кевин Фиала.

Для российского форварда этот гол стал 18-м в сезоне регулярного чемпионата. Всего на счету Капризова 37 (18+19) очков в дебютном сезоне НХЛ, что является новым рекордом среди новичков «Миннесоты» по очкам в первом сезоне лиги. До этого рекорд принадлежал Мариану Габорику, который в сезоне-2000/01 набрал 36 (18+18) очков в 71 матче.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте в 2015 году в пятом раунде. В 2017 году форвард перешел из «Салавата Юлаева» в столичный ЦСКА и завевал с армейским клубом Кубок Гагарина в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Миннесоты».