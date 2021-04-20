Президент РФС Дюков может быть избран в исполком УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков может быть избран в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

45-й конгресс состоится 20 апреля в швейцарском Монтрё. Кроме выборов в исполнительный комитет УЕФА состоятся выбора в европейский совет Международной федерации футбола (ФИФА).

Конгресс УЕФА обычно состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

Алексей Сорокин, который был членом исполкома УЕФА и совета ФИФА, в январе объявил, что покинет оба места в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о позиции организации в отношении созданной топ-клубами Суперлиги. Напомним, что российские команды участвовать в Суперлиге не приглашены. Кроме того, ранее жестко высказалась против этой инициативы топ-клубов Российская премьер лига.