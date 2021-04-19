Клопп не знал о планах руководства «Ливерпуля» присоединиться к Суперлиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о создании Супелиги.

«Мое отношение к данному турниру не изменилось. Мое мнение на этот счет также осталось прежним. Вчера я впервые услышал об этом, но мне было не до этого — я пытался подготовить команду к сложному матчу», — заявил Клопп в эфире «Би-би-си».

Немецкий специалист отметил, что информацию о турнире узнает из СМИ.

«Люди недовольны, и я их понимаю. Я не могу сказать больше, потому что мы с игроками не участвуем в этом процессе. Ни я, ни игроки ничего об этом не знали. Посмотрим, к чему это все приведет», – добавил наставник «красных».

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Против создания турнира публично высказались премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее сообщалось, что руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) проведет экстренное заседание клубов.