Шарапова выложила новые фото в свой день рождения

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выложила в своих соцсетях новые фотографии.

«Идеальный маленький выходной», — написала Мария в своем Instagram.

19 апреля Шарапова отмечает свой день рождения, ей исполнилось 34 года.

Недавно Шарапова вошла в список богатейших женщин России, которые заработали свое состояние самостоятельно. Теннисистка заняла десятое место в рейтинге, составленном журналом Forbes. Состояние 33-летней теннисистки оценивается в $200 млн. Она является единственной спортсменкой в топ-10.

Шарапова является победительницей 39 турниров WTA, в том числе пятикратной победительницей турниров Большого шлема. Она выигрывала Уимблдон (2005), US Open (2006), Australian Open (2008) и Открытый чемпионат Франции (2012, 2014). В 2004 году россиянка одержала победу над американкой Сереной Уильямс в финале Итогового турнира WTA.

Также 33-летняя Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации — 2008.

26 февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее сообщалось, что Шарапова вошла в топ-10 богатейших россиянок, заработавших состояние самостоятельно.