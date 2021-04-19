«На кубиках!»: восьмилетний Гном Гномыч выложил фото с отдыха на Мальдивах

Восьмилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской, опубликовал фотографию с отдыха на Мальдивах.

«На кубиках!» — подписал он фотографию d Instagram.

Несколько дней назад Плющенко в своих соцсетях выложил фотографию из аэропорта, а Рудковская предложила подписчикам угадать, в какое место семья отправляется на отдых.

«Всем чао, мы на семейный отдых, первый за два года. В прошлом году закрыли эту страну до нашего вылета за день. Есть варианты, куда мы сейчас летим?» — подписала семейную фотографию Рудковская.

Плющенко завершил спортивную карьеру в марте 2017 года. Он является победителем Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании и Игр-2014 в Сочи в командных соревнованиях. Также фигурист трижды становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004), завоевал семь золотых медалей первенств Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и четырежды побеждал в финалах серии Гран-при (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005).

Ранее сообщалось, что Плющенко рассказал о напряженном графике Гном Гномыча.