Стали известны имена трех потенциальных новичков европейской Суперлиги.

По информации журналиста Николо Скиры, опубликованной в его Twitter, в первом розыгрыше нового турнира могут принять участие мюнхенская «Бавария», РБ «Лейпциг» и «Порту».

Вопрос их присоединения к Суперлиге будет решен в течение ближайших дней.

Напомним, что в числе клубов, которые выступили с заявлением об участии в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что Суперлига создана для того, чтобы объединить под ее эгидой 20 лучших клубов Европы. Сделано это может быть как ответ на реформу Лиги чемпионов.

«Бавария» является действующим обладателем Кубка чемпионов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

