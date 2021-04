Клубы-организаторы Суперлиги проигнорировали экстренное собрание ЕСА

Клубы-организаторы европейской Суперлиги проигнорировали экстренное собрание Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщает журналист Саймон Стоун в своем Twitter.

По информации источника, на закрытом заседании присутствовали представители финалистов Лиги чемпионов 2020 года — мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар, взявший на себя роль руководителя собрания, заявил о том, что договоренности касательно предстоящей реформы Лиги чемпионов останутся в силе.

Напомним, что в числе клубов, которые выступили с намерением участвовать в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

ECA held an emergency meeting this evening. None of the 12 clubs in the ESL proposals responded to invitations to attend. Bayern Munich and PSG did attend. Meeting was chaired by Edwin van der Sar. Restated that agreements reached on Friday re CL reform should were still valid.