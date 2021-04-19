Клубы-организаторы Суперлиги проигнорировали экстренное собрание ЕСА

Клубы-организаторы европейской Суперлиги проигнорировали экстренное собрание Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщает журналист Саймон Стоун в своем Twitter.

По информации источника, на закрытом заседании присутствовали представители финалистов Лиги чемпионов 2020 года — мюнхенской «Баварии» и «Пари Сен-Жермен».

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар, взявший на себя роль руководителя собрания, заявил о том, что договоренности касательно предстоящей реформы Лиги чемпионов останутся в силе.

Напомним, что в числе клубов, которые выступили с намерением участвовать в Суперлиге, называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Милан» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.