В Обнинске автобус с пассажирами протаранил универсал Volkswagen

Крупное ДТП с пассажирским автобусом и универсалом произошло в Обнинске

В Обнинске днем столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, сообщает официальный Telegrm-канал УМВД России по Калужской области. Инцидент произошел на улице Дачная.

«По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Volkswagen и автобуса МАЗ. На месте работают госавтоинспекторы и следователи полиции. Обстоятельства устанавливаются», — сообщает канал.

В результате ДТП не выжил водитель автомобиля Volkswagen.

