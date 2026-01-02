Размер шрифта
Стало известно о пострадавшем гражданине Сербии при атаке ВСУ в Хорлах

Сальдо: гражданин Сербии получил осколочные ранения при атаке ВСУ в Хорлах 
Гражданин Сербии пострадал при атаке ВСУ в Хорлах Херсонской области. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, иностранец получил легкие осколочные ранения.

«Среди посетителей кафе был один серб. Наверное, тоже приехал к кому-то в гости», — отметил Сальдо.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области на побережье Черного моря погибли 27 человек, в том числе два ребенка, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Позднее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что украинское подразделение беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» может быть исполнителем теракта в Хорлах.

Ранее Сальдо рассказал о мотивации Киева при ударе по кафе в Херсонской области.
 
