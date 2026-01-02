Размер шрифта
На Западе указали на отставание Европы в космической гонке

Bloomberg: Европа отстает в космической гонке и рискует упустить будущее
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Страны Европы стремительно отстают в глобальной космической гонке, рискуя упустить стратегические и оборонные преимущества. Такой вывод содержится в аналитическом материале агентства Bloomberg.

По данным издания, на Европу приходится лишь около 10% государственных и 22% частных мировых инвестиций в космическую отрасль, в то время как более половины инвестиций приходятся на США. Рыночная доля Европы в производстве и запуске космических аппаратов сократилась примерно до 6% с более чем 20% в 2008 году.

В качестве примера приводится европейская ракета Ariane 6, одноразовый носитель, который с прошлого года совершил лишь несколько запусков, а его стоимость, по оценкам, превышает 100 миллионов долларов за полет. За это же время многоразовая ракета Falcon 9 компании SpaceX выполнила более 160 запусков.

В 2026 году люди, впервые со времен полетов «Аполлонов», должны увидеть обратную сторону Луны своими глазами. К ней направляются астронавты миссии «Артемида-2» в рамках подготовки к высадке в 2027–2028 году. Если все пойдет по плану, в новом году Джефф Безос возьмет реванш у Илона Маска, своего давнего соперника, и обгонит его, сев на Луну первым. О том, как в 2026 году люди будут исследовать естественный спутник Земли, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России ответили на слухи о планах нанести «космический удар» США. 

