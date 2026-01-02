50-летний Денис Клявер отказался от чипсов ради внешнего вида

Певец Денис Клявер признался, что не курит и не ест чипсы

Певец Денис Клявер раскрыл секрет своего идеального внешнего вида. Его цитирует «Пятый канал».

По словам экс-солиста «Чай вдвоем», он прибегает к косметологическим процедурам, чтобы выглядеть моложе. Он заверил, что ответственно относится к своей внешности.

«Что-то в морду мне делают, какие-то микроинъекции. Я не знаю что, но это все минимально и просто для того, чтобы людям, которые любят мои песни, было все-таки на протяжении еще будущего времени приятно смотреть в этот момент на мое лицо, а не просто с закрытыми глазами слушать мой тембр голоса», — поделился Клявер.

Исполнитель отметил, что ради того, чтобы выглядеть моложе, придерживается некоторых правил питания.

«Я привык не курить, чипсы сильно не жрать. Я геркулесовую кашу на воде ем с 1996 года до сих пор. Прекрасно себя чувствую. Хотя сказали тоже, ее тоже много нельзя есть. Слизь образует. Но я ее там с орешками, с бананчиком», — рассказал он.

