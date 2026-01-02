Появилось видео «обстрела» жилой многоэтажки в Новокузнецке фейерверками

В Новокузнецке жители обстреляли фейерверками многоэтажный жилой дом в Новоильинском районе. Видео опубликовал Telegram-канал «Новости Кузбасса».

На записи слышны голоса очевидцев инцидента. Один из них сначала удивляется, что фейерверки летят прямо в дом, а потом замечает, что это опасно. В посте уточняется, что при запуске пиротехники никто не пострадал.

До этого в Ростове-на-Дону ребенок получил травмы из-за попадания салюта в окно квартиры, ребенку потребовалась помощь врачей. Инцидент произошел в Первомайском районе города, фрагмент салюта залетел в открытое окно квартиры многоэтажки.

Фейерверк травмировал ребенка, пострадавшего доставили в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили и изъяли корпус пиротехнического изделия.

Ранее ресторан сгорел из-за фейерверков на торте.