Сальдо рассказал о мотивации Киева при ударе по кафе в Херсонской области

Сальдо: Киев заявляет, что ударом по Хорлам уничтожил военных
Сергей Мирный/РИА Новости

Киев считает, что ударом по кафе в Хорлах Херсонской области якобы уничтожил военных. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Это кафе достаточно популярное, туда люди приезжали покушать, поужинать, обычное кафе на прибрежной территории. Люди заказали в новогоднюю ночь столик, там соответствующая программа была организована — Дед Мороз, Снегурочка, аниматоры, потому что там же были и дети, подростки», — сказал он.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли более 20 человек, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

2 января в крымском минздраве сообщили, что в результате теракта погибла одна из пострадавших. Всего в крымских медицинских организациях находятся 14 человек, пострадавших в Хорлах.

Ранее стало известно о пострадавшем гражданине Сербии при атаке ВСУ в Хорлах.

