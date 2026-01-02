Размер шрифта
Новости. Общество

Подросток пострадал при запуске салюта в Когалыме

В ХМАО подросток пострадал при запуске фейерверка
Кадр из видео/Telegram-канал «ЧП Когалым»

В Когалыме несовершеннолетний получил травму из-за нарушения правил обращения с пиротехникой, фейерверк выстрелил подростку в лицо. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Югорской. Подросток решил самостоятельно запустить фейерверк и наклонился над пиротехникой, пытаясь ее поджечь, салют выстрелил юноше в лицо.

Пострадавший госпитализирован. Прокуратура города организовала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, будет выяснено, как несовершеннолетний смог приобрести пиротехнику.

До этого в Благовещенске ребенку оторвало пальцы взрывом петарды. Несовершеннолетний поднял лежавшие на земле петарды, которые взорвались у него в руках. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу. Врачи провели срочную операцию, но полностью спасти кисть не удалось, ребенок лишился нескольких пальцев.

Ранее в Ростове влетевший в окно фейерверк ранил ребенка.

