В Забайкалье ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением в Атамановке

В Читинском округе Забайкалья ввели режим ЧС муниципального характера из-за проблем с отоплением в поселке Атамановка. Об этом рассказали «Новостям Читы» глава округа Виктор Машуков и и. о. зампреда правительства края Алексей Гончаров.

«Когда все устраним, запустим все квартиры, все дома, тогда будет он (режим. — «Газета.Ru») только снят», — сказал Машуков.

Гончаров отметил, что особое внимание уделяется дому №68 на Шоссейной улице и дому №184 на улице Матюгина в Атамановке. Там для обеспечения теплом прокладывают временный трубопровод.

По словам зампреда правительства, восстановительные работы идут круглосуточно. В них участвуют 60-70 человек. На территории местной котельной работает оперштаб.

До этого стало известно, что жители республики Адыгея третьи сутки живут без воды и электричества. Людям приходится топить снег.

В нескольких районах Майкопа 30 декабря отключили воду и обещали включить вечером, однако этого не произошло. Людям сказали, что идет плановое переключение на новую линию водоснабжения и попросили звонить в компанию Южгазстрой, но там не отвечают.

Ранее жители Кубани рассказали «Газете.Ru» о коммунальном коллапсе в новогоднюю ночь.