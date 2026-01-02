Размер шрифта
В Совфеде объяснили, зачем Западу Украина

Пушков: Украина нужна Западу как «главный инструмент» против России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Украина нужна западным странам в качестве «главного инструмента» для борьбы с Россией. Об этом заявил ТАСС член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Запад вложил большие средства, в том числе большие политические усилия в то, чтобы оторвать Украину от России навеки. Ведь, с их точки зрения, это главный инструмент против возрождения России, который не позволит ей восстановить свои геополитические позиции», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, Запад всегда имел стремление «ликвидировать или хотя бы полностью покорить Россию», и сейчас оно снова «вышло на поверхность», так как «Россия перестала быть слабой и зависимой», как 30 лет назад.

Пушков отметил, что к 2007-2008 году Запад понял, что Россия перестала быть бессильной, и тогда у европейцев «выросло большое раздражение». Оно подпитывалось неприятием того, что «Россия не слушает ничьих окриков и решительно возвращается к суверенному статусу».

Кроме того, руководители Евросоюза посчитали, что страны бывшего СССР, а именно Молдавия, Грузия, Украина и государства Прибалтики должны стать «элементами будущего ЕС».

«Таким образом, ситуация геополитического обострения начала вызревать уже тогда. И идея расширения НАТО на восток была сформулирована в те же годы», — подчеркнул Пушков.

Также в беседе с ТАСС Пушков назвал Евросоюз «квазиимперией с центром в Брюсселе» и подчеркнул, что он движется по пути экспансии. Также в декабре Пушков в своем телеграм-канале писал, что Евросоюз стал «падающей системой», сила которой ослабевает с каждым принятым решением. По его словам, признаки «неизбежного краха ЕС» уже видны.

Ранее в Европе заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО.

