Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Медведев призвал Финляндию ответить за «мерзкую русофобию»

Медведев: Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал новогоднее обращение президента страны Александра Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза объяснил, что в Финляндии происходит так, что «Стубб говорит, а его граждане платят по счетам».

В своем новогоднем обращении к жителям страны Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда. Однако подробнее в эту тему он вдаваться не стал.

Также президент высказался о конфликте на Украине, отметив, что мир сейчас ближе, чем когда-либо. Кроме того, глава государства пообещал, что Финляндия сделает все возможное для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позже финская газета Iltalehti писала, что Стубб во время новогоднего обращения выглядел неопрятно и был в кривом и мятом галстуке.

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549601_rnd_5",
    "video_id": "record::ed90ccb7-7f2a-4075-8f88-564a697eb719"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+