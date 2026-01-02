Медведев призвал Финляндию ответить за «мерзкую русофобию»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндии придется заплатить за свою мерзкую русофобию. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал новогоднее обращение президента страны Александра Стубба, в котором тот заявил, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза объяснил, что в Финляндии происходит так, что «Стубб говорит, а его граждане платят по счетам».

В своем новогоднем обращении к жителям страны Стубб заявил, что отношения Москвы и Хельсинки изменились навсегда. Однако подробнее в эту тему он вдаваться не стал.

Также президент высказался о конфликте на Украине, отметив, что мир сейчас ближе, чем когда-либо. Кроме того, глава государства пообещал, что Финляндия сделает все возможное для сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позже финская газета Iltalehti писала, что Стубб во время новогоднего обращения выглядел неопрятно и был в кривом и мятом галстуке.

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».