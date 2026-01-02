«Бардак и хаос»: легенда «Спартака» о клубе

Экс-игрок Ловчев: не радует «Спартак», бардак и хаос в клубе

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев назвал столичный клуб главным разочарованием первой части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«К сожалению, снова не радует «Спартак». Бардак и хаос в клубе. В мое время в клубе такого не было, все было четко распределено, работало как часы», — заявил он.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

В 19-м туре «Спартак» 1 марта на выезде сыграет с «Сочи». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

