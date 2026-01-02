В России оценили вероятность роста цен на красную икру к Масленице

Президент ВАРПЭ: предпосылок для роста цен на красную икру к Масленице нет

Предпосылок для дефицита и повышения цен на красную икру к Масленице нет. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Ситуация в сегменте красной икры российского рыбного рынка стабильна — дефицита продукции не наблюдается даже с учетом высокого спроса в новогодние праздники», — заявил он.

По словам эксперта, к Масленице, 23 февраля и 8 марта дефицита также не будет. Помимо этого, повышения цен не планируется. Зверев отметил, что в ноябре-декабре цены на икру снизились на 5-15% в зависимости от ее вида и фасовки.

Специалист подчеркнул, что цены рыбаков не привязаны к пиковым сезонам продаж.

До этого зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что нехватки красной икры на рынке России нет. По его словам, производство лососевой икры за 10 месяцев 2025 года составило 11,1 тыс. тонн против 8,6 тыс. тонн годом ранее.

Аналитики «Контур.Маркета» выяснили, что в 2025 году стоимость приготовления одного бутерброда с красной икрой в России составила 168 рублей.

До этого россиянам рассказали, в какой таре лучше всего покупать икру.