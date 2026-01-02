Беспилотник сбит в Татарстане

В Зеленодольском районе сбит беспилотник. Об этом сообщил в Telegram глава района Михаил Афанасьев.

Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и все силы и средства — в полной готовности.

Он также напомнил, что запрещено снимать и распространять фото и видео мест падения беспилотников, работу систем противовоздушной обороны, военных и военной техники.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили несколько беспилотников, летящих на Москву.

Утром над российскими регионами были сбиты пять беспилотников: по два дрона — над Нижегородской и Московской областями, еще один – над территорией Белгородской области, уточнили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над регионами страны 64 украинских беспилотника. Семь дронов сбили над территорией Московского региона, пять из них летели на столицу.

Ранее стало известно, что за неделю российские ПВО сбили более 1600 дронов ВСУ в зоне спецоперации.