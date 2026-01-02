Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Запорожской области назвали число абонентов, оставшихся без электричества

Балицкий: в Запорожской области без электричества остаются 1777 человек
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

В Запорожской области без электричества остаются 1777 абонентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что основной удар Вооруженных сил Украины пришелся по электросетям, которые обеспечивают электроснабжение противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

По словам Балицкого, специалисты смогут приступить к восстановлению электроэнергии только после стабилизации обстановки, поскольку до сих пор сохраняется опасность повторных ударов.

Губернатор добавил, что после атак противника на сетях частично обесточены два села Веселовского муниципального округа.

1 января российские Вооруженные силы ударили по объектам энергетики Украины, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее военный эксперт заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549433_rnd_3",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+