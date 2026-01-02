В Запорожской области назвали число абонентов, оставшихся без электричества

Балицкий: в Запорожской области без электричества остаются 1777 человек

В Запорожской области без электричества остаются 1777 абонентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он отметил, что основной удар Вооруженных сил Украины пришелся по электросетям, которые обеспечивают электроснабжение противника пришелся по электросетям, обеспечивающим электроснабжение жителей Каменско-Днепровского муниципального округа.

По словам Балицкого, специалисты смогут приступить к восстановлению электроэнергии только после стабилизации обстановки, поскольку до сих пор сохраняется опасность повторных ударов.

Губернатор добавил, что после атак противника на сетях частично обесточены два села Веселовского муниципального округа.

1 января российские Вооруженные силы ударили по объектам энергетики Украины, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса страны.

Кроме того, удары были нанесены по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 154 районах.

