Умерла одна из пострадавших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области

Одна из пострадавших при теракте в Хорлах умерла в больнице в Крыму
Константин Михальчевский/РИА Новости

Одна из пострадавших в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области умерла в больнице в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики Крым в Telegram-канале.

«К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», не удалось», — говорится в сообщении.

Всего в крымских медицинских организациях находятся 14 человек, пострадавших в Хорлах.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме высказались о возможном срыве мирных переговоров по Украине из-за терактов ВСУ.

